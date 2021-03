HOMEM É MORTO A GOLPES DE FACA NA ZONA RURAL DE UBAJARA

Um homem foi morto a golpes de faca na tarde do domingo (28), no distrito de Araticum, em Ubajara. De acordo com a polícia, o crime ocorreu por volta das 15h00, na localidade conhecida como “Palmeirinha”, sendo a vítima identificada como José Armando Santos, 24 anos. Segundo os policiais, a vítima estava em companhia de outro homem ingerindo bebida alcoólica quando houve uma discussão e José Armando foi atingido com duas perfurações a faca e morreu no local.





A Polícia Militar iniciou as diligências na região e um homem de 29 anos suspeito de haver cometido o crime foi preso e encaminhado a Delegacia de Tianguá.





(Ibiapaba 24 horas)