Linha de R$ 500 mi vai socorrer turismo do Nordeste; 2,6 mil empresas do Ceará terão direito

BNB vai operacionalizar montante, que deverá ser importante na retomada do setor.





Uma das atividades econômicas mais castigadas pelo avanço da pandemia do coronavírus, o turismo no Nordeste passa a contar com um montante de R$ 500 milhões do Fundo Geral do Turismo (Fungetur) para o financiamento de empresas do setor.





Só no Ceará, 2,6 mil empresas estão aptas a tomar esse crédito, de acordo com o presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Carlos Brito.





Isso porque um requisito para a tomada desse crédito é possuir registro no Cadastur, um cadastro nacional para prestadores de serviços turísticos obrigatório para meios de hospedagem, agências de turismo, transportadoras turísticas, organizadoras de eventos, parques temáticos, acampamentos turísticos e guias de Turismo microempreendedores individuais.





CERIMÔNIA DE LANÇAMENTO





A cerimônia de lançamento deste crédito ocorreu hoje, em Fortaleza, na sede do BNB, e contou com a presença do ministro do Turismo, Gilson Machado, do secretário nacional de Atração de Investimentos, Parcerias e Concessões, Lucas Fiúza, do presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), Manoel Linhares e do presidente do Banco do Nordeste, Romildo Rolim, discutiram o uso do recurso destinado ao Nordeste, norte de Minas Gerais e do Espírito Santo na manhã desta segunda-feira (29).





Os recursos serão operacionalizados na região pelo BNB. Em todo o País, R$ 5 bilhões do fundo estão sendo disponibilizados para fortalecimento das empresas do setor no contexto da pandemia do coronavírus.





O QUE É O FUNGETUR





O Fungetur consiste em um mecanismo de crédito essencial ao fomento do turismo como negócio e estratégia para o desenvolvimento social e econômico.





Por meio da oferta de crédito a empresas direta ou indiretamente ligadas ao turismo, promove a elevação do nível dos serviços prestados ao turista, a expansão das oportunidades de instalação de novos negócios, além da geração de emprego e renda.





Mais informações em instantes