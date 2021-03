SOBRAL ULTRAPASSA 100 MORTES POR COVID-19 E MAIS DE 4,4 MIL INFECTADOS NESSE MÊS DE MARÇO

Com a atualização do Informe Epidemiológico da Prefeitura na noite de ontem, 28, Sobral ultrapassa o triste número de 100 óbitos causados em decorrência do Covid-19 no ainda corrente mês. Apesar das medidas de restrição social rígida ("lockdow"), as quais a cidade se encontra desde o dia 08 de Março, os números de óbito e de infectados se encontram em uma constante curva crescente.





Do dia 1º do mês até a noite de ontem, a Princesa do Norte perdeu 104 vidas (média de 3,7 por dia) em meio a um total de 4.449 infectados (média de 158,8 por dia) nos últimos 28 dias de março. Em 2020, os dois meses mais agressivos da Pandemia em Sobral foram Maio (92 óbitos) e junho (140 óbitos).





A agressividade do Vírus nessa "segunda onda", ao que tudo indica com a presença da variante P1, coloca a cidade em total alerta com o colapso da sua rede de atendimento hospitalar que também atende a dezenas de municípios da região noroeste do Ceará.





Também ontem, o Prefeito Ivo Gomes (PDT) prorrogou o isolamento social até 4 de abril. O gestor também anunciou o avanço na vacinação para munícipes de 67 a 69 anos e a segunda dose para aqueles que foram vacinados há mais de quatorze dias.



