"Seu Leôncio", sogro de Tirullipa, morre após quase um mês internado: "Dor inexplicável", lamenta humorista

Internado desde o dia 15 de fevereiro, após ser vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), o sogro do humorista Tirullipa, Francisco Lemos, 72 anos, morreu neste sábado, 13, em Fortaleza. A morte foi informada pelo próprio humorista, que compartilhou uma homenagem em seu perfil nas redes sociais.





"#TirúeseuLeôncio para sempre. Uma dor inexplicável no meu peito. Me ajuda, senhor Jesus", lamentou Tirullipa.





O humorista cearense visitou o sogro Francisco Lemos no dia 1º de março, chegou a compartilhar vídeo e fotos com ele e rezava pela recuperação do familiar.





Francisco Lemos era conhecido carinhosamente como "Seu Leôncio" por causa da semelhança do bigode com o personagem do desenho "Pica-Pau" e ganhou os olhares das redes sociais após uma série de vídeos de humor ao lado de Tirullipa. A dupla compartilhou diariamente piadas curtas sobre a rotina da quarentena. O Auxílio Emergencial do Governo, o tédio do isolamento e as lives dos artistas também foram assuntos nas publicações.





Seu Leôncio completaria 73 anos em novembro deste ano.