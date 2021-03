SOBRAL: LADRÃO É PRESO EM FLAGRANTE FURTANDO OBJETOS DO INTERIOR DO CLUBE COQUEIROS

Um velho conhecido da polícia conhecido pela a alcunha de "Madruga", foi preso em flagrante no final da manhã desse domingo (21), acusado de cometer vários furtos no interior do Clube Coqueiros, localizado na avenida Dr. José Euclides Ferreira Gomes, nas proximidades do 3º Batalhão de Polícia Militar de Sobral.





Segundo o proprietário do estabelecimento comercial, o desaparecimento de objetos do interior do clube já vinha acontecendo há vários dias. Então foi preciso colocar uma câmera e reforçar a segurança nas dependências do estabelecimento, onde resultou no flagrante do infrator.





O ladrão foi encaminhado à Delegacia para a lavratura dos procedimentos legais.





Com informações do Blog Tiro e Queda Notícias