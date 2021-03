O corpo de Francisco Claudemir Gomes Romão, 36 anos, foi encontrado por volta das 19h55min deste sábado, dia 20, no campo de futebol da Ponte Preta, no bairro João Alfredo na cidade de Santana do Acaraú. A PM foi acionada via CIOPS. Segundo a PM, a perícia informou que há fortes indícios de que ele tenha sido assassinado.





A vítima era natural de Acaraú, mas há muitos anos morava em Santana do Acaraú.