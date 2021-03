URGENTE! Fortaleza volta a entrar em lockdown, anuncia governador Camilo Santana

Lockdown volta a ser decretado em Fortaleza. O governador Camilo Santana (PT) e o prefeito José Sarto (PDT) anunciaram nesta noite o reinicio do chamado isolamento social rígido, com proibição do funcionamento de comércio e serviços não essenciais. O lockdown valerá por 14 dias.





Camilo ressaltou a abertura de leitos, mas informou que aquilo que tem sido aberto imediatamente vem sendo preenchido. A velocidade de abertura de leitos não tem sido suficiente. Da mesma maneira, destacou que a quantidade de vacinas não é suficiente até aqui para a população do Ceará.





O governador disse que a decisão foi tomada após dia inteiro de reuniões com o comitê que decide ações contra Covid-19 e, nesta noite, com o setor produtivo.





Já haviam decretado lockdown no Ceará os municípios de Pentecoste, Palhano, Meruoca, Mombaça e Santa Quitéria.





Nesta quarta-feira, 3, Fortaleza tem 10 hospitais com 100% de ocupação dos leitos de UTIs. A ocupação média na Capital é de 91,23%. Na rede Unimed Fortaleza, o número de internações nesta quarta-feira foi maior que no pior momento da pandemia no ano passado.





Desde janeiro, regras cada vez mais duras contra a pandemia têm sido adotadas no Ceará. O decreto que está em vigor foi adotado no último sábado, 27 de fevereiro, e havia antecipado o horário do toque de recolher para as 20 horas e também reduzido ainda mais o horário do fechamento de comércio e serviços.





