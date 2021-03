Vereador anuncia doação de 50% do salário para a compra de alimentos aos afetados pela pandemia

O Vereador debutante da Câmara Municipal de Sobral, Mário Vicktor (MDB), levantou uma discussão polêmica entre seus pares vereadores ao anunciar na última quinta-feira (11), que vai doa 6.330 reais que corresponde a 50% do salário do mês de março, para a compra de alimentos aos afetados pela crise da pandemia.





O vereador publicou um vídeo nas redes sociais questionando as mediadas adotadas pelo Governador Camilo Santana e o Prefeito Ivo Gomes, que decretaram “lockdown” por duas semanas para conter o contágio da Covid-19 no município, ocasionando em interrupções de algumas atividades econômicas mais notadamente no setor autônomo.





Com isso, justificou sua doação que será convertido em cesta básicas para ajudar as famílias que estão precisando. Apesar parecer uma proposta eleitoreira a prática é considerada legal e não caracteriza abuso de poder econômico, especialmente porque não estamos em período eleitoral.





A proposta tem causado desconforto para muitos colegas vereadores que atribuem ser uma pratica de “autopromoção” para tirar vantagens midiáticas e cria situações desconfortáveis para os demais parlamentares. Para outros, a proposta pressiona os demais vereadores a também fazerem doações. Com tudo, os impactos da proposta serão mínimos, já que os descontos de salário não serão permanentes ou até que perdura a crise provocado pela pandemia, já que é referente apenas a parcela de um mês de salário.





Com a questão provocada, cabe ao Presidente da Casa, Vereador Paulo Albuquerque (Paulão), normatizar essas doações por desconto de salários por meio de Ato da Mesa Diretora, onde os parlamentares que aderirem poderão expressar o valor que pode ser descontado dos salários. Além de criar um Fundo Emergencial de Combate ao Coronavírus, para onde serão enviados esses recursos.





(Célio Brito)