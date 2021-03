Vídeo: Por falta de coveiro em cemitério, filhos cavam buraco para enterrar a mãe em Magé

A família providenciou uma pá e uma enxada e para fazer a cova rasa e colocar o caixão.





Uma família de Magé, na Baixada Fluminense, foi obrigada a cavar uma sepultura para conseguir realizar um enterro no Cemitério Municipal II de Vila Esperança. A cena, onde dois irmãos cavam um buraco para enterrar a própria mãe por falta de coveiro, foi gravada pelo celular e viralizou nas redes sociais. As informações são do portal O DIA.





Segundo Luciene Oliveira, uma das filhas, após esperarem por um longo tempo, os irmãos providenciaram uma pá e uma enxada e fizeram a cova rasa para colocar o caixão, como mostra o vídeo.





As cenas causaram a revolta de internautas. Após a polêmica, a prefeitura informou que a equipe de três coveiros foi liberada do serviço na hora do almoço, e que por causa da denúncia da família exonerou todos os funcionários e o diretor do cemitério. Confira a resposta na íntegra:





“Assim que tomou ciência do ocorrido, o prefeito exonerou o diretor do cemitério pela atitude inadmissível que ocorreu na unidade Magé II.





A família teve o processo do funeral todo agilizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Porém, quando o corpo chegou ao cemitério, todos os coveiros tinham sido liberados para o horário de almoço.





Lamentamos profundamente e informamos que todas as medidas já foram imediatamente tomadas pela gestão municipal”.

Por falta de coveiro em cemitério municipal de Magé, na Baixada Fluminense, filhos cavam buraco para enterrar mãe.

Créditos: Reprodução#ODia pic.twitter.com/Q8gxuFYgRC — Jornal O Dia (@jornalodia) March 18, 2021