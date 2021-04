12 DE MAIO - 1ª MARCHA PELA ENFERMAGEM

A enfermagem luta há 30 anos pela valorização e respeito, nossa classe trabalha carga horárias exaustivas, não temos uma remuneração digna, não temos boas condições de trabalho.

A enfermagem está cansada!

Nos exigimos respeito e valorização!





No dia 12 de maio (dia do enfermeiro) vários estudantes e profissionais de enfermagem irão as ruas para realizar uma marcha pela valorização da enfermagem e pedir que seja votado a PL 2564/20 que institui nosso piso salarial e as 30h.