A MATANÇA EM SOBRAL NÃO PARA! 32 HOMICÍDIOS DOLOSOS

Na madrugada desta segunda-feira (19), por volta das 04h40min, na rua Vitória, no Grande Sinhá Saóia, foi registrado um crime de homicídio.





Um homem identificado como José Luiz do Nascimento, 42 anos, natural de Santana do Acaraú, foi executado com vários tiros na cabeça.

José Luiz do Nascimento não tinha passagem pela polícia.





Os autores do crime fugiram e estão sendo procurados por policiais civis e militares.





Sobral já registra 32 homicídios no corrente ano.





A Polícia Civil instaurou um procedimento policial para a investigar a autoria e a motivação do crime.