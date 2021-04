“TV Globo é a TV Funerária”, dispara Jair Bolsonaro

Em sua habitual conversa com apoiadores no Palácio do Planalto, logo após declarar que o “Coronavírus matou o mosquito da dengue”, o presidente Jair Bolsonaro também teceu críticas à Rede Globo.





De acordo com o mandatário, a emissora carioca enfatiza demais os casos de mortes pela Covid-19, ao noticiar sobre a doença.





– Sabemos que esse vírus está matando, em especial, o mais idoso e etc. Mas temos que ter os números concretos. A TV Globo, por exemplo, a TV Funerária – William Bonner parece que ganhou na mega-sena quando anuncia: “O maior recorde de mortes”.





Bolsonaro disse que solicitou ao Ministério da Saúde um levantamento sobre as principais causas de mortes no Brasil nos últimos anos. Os dados serão em breve apresentados no Comitê de Crise da Covid, que reúne os presidentes da Câmara e do Senado.





(Monique Mello / Pleno News)