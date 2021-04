Menino de 4 anos morre após ser picado por escorpião

Um caso triste ocorreu na cidade de Pires do Rio, em Goiás, neste sábado (17). Um menino de quatro anos de idade morreu em casa após ser picado por um escorpião. A informação foi dada pelo portal G1.





De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do município, a criança foi picada na cabeça e deu entrada no “pronto socorro, choroso, vomitando, com hiperglicemia”. Davi Lucca Ferreira Borges ainda chegou a sofrer três paradas cardíacas que acabaram sendo revertidas pela equipe médica.





Depois, o menino foi transferido para Hospital de Doenças Tropicais (HDT), em Goiânia, e internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Davi Lucca, no entanto, acabou tendo outra parada cardíaca e morrendo.





Ao veículo a mãe da criança, Renata Ferreira Cardoso, de 28 anos, falou sobre a picada do escorpião.





– Ele vomitava sem parar, tipo uma secreção com espuma. Ele foi medicado e voltou para casa. Em casa, ele dormiu, mas estava muito gelado e delirando, falando coisas sem nexo. Então voltamos para o hospital e o quadro se agravou – apontou.





A Secretaria Municipal de Saúde ressaltou que “a hipótese diagnóstica é choque anafilático”, uma reação alérgica grave. O corpo da criança foi “encaminhado ao IML para investigação”.