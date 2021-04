Suspeito de matar delegado é morto a tiros em ambulância

Um homem que matou um delegado na manhã deste sábado (17) foi morto a tiros horas depois do crime, na noite de ontem, dentro de uma ambulância do Samu, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, enquanto era socorrido para um hospital.





Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi baleado após atingir o delegado Anderson Liberato, de 32 anos, que havia ido cumprir um mando de prisão por homicídio contra ele e a companheira dele. Ele foi morto enquanto era transferido de uma unidade de saúde para outra.





O coordenador regional do Samu, Pedro Henrique Gonçalves, afirmou que a ambulância foi interceptada por um veículo onde havia homens armados. Eles atiraram contra o suspeito. A equipe médica não sofreu ferimentos.





DELEGADO CUMPRIA MANDADOS DE PRISÃO





Anderson Liberato foi morto a tiros quando tentava cumprir dois mandados de prisão, um contra o homem que o matou e outro contra a companheira do criminoso.





O delegado foi recebido a tiros pelo homem. Policiais que acompanhavam Liberato revidaram e atingiram o suspeito.





Liberato era titular da Delegacia de Polícia Civil de Brejo da Madre de Deus e estava na Polícia Civil há pouco mais de três anos.





(Pleno News)