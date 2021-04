A MATANÇA EM SOBRAL NÃO PARA! MULHER É ASSASSINADA NO BAIRRO DOM EXPEDITO

Na madrugada deste domingo (25), por volta das 03h00, aconteceu um crime de homicídio na rua Mauro, bairro Dom Expedito.

A vítima, Benedita Arismenia Vieira Madiera, 36 anos, natural de Sobral, foi morta quando estava em casa com seus familiares. Indivíduos passaram em uma motocicleta e efetuaram vários tiros contras as pessoas que estavam na calçada. A vítima foi ferida com tiros nas costas, foi socorrida para o hospital Santa Casa, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu.





Arismenia deixa duas filhas órfãs, uma de 7 anos e outra de 4.





A vítima era uma mulher do bem, não tinha envolvimento com a bandidagem, era uma mulher trabalhadora.





A Polícia Civil instaurou um procedimento policial para apurar a autoria e a motivação do crime.





A cidade de Sobral já registra 37 homicídios dolosos no corrente anos.





Com informações do O Sobralense