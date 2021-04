NOTA DE AGRADECIMENTO

Amigos, assim como milhões de pessoas em todos os recantos do Planeta, também testei positivo para a Covid-19. Os sintomas começaram logo a partir do dia 5 de abril. No dia 8, veio a confirmação da doença, cujos sintomas iniciais me fizeram comprovar o quanto é pavorosa e impiedosa. Passamos a sentir, além das dores comuns que dela advêm, sensações estranhas, do tipo como a lutar contra algo poderoso, ao qual nem todos conseguem vencer.





No dia 19, precisei ser internado, e aí tive medo, tive dúvidas, inseguranças. Contudo, em minha mente e no meu coração, imperava a confiança no Divino. Eu sentia a presença de Deus como um escudo firme a me proteger; eu sentia que não estava só e que aquela força me encorajava e fortalecia. Hoje, dia 24 de abril, glorifico ainda mais o Senhor meu Deus, por me fazer voltar para casa como um vencedor.





Neste breve depoimento, desejo que, além da Misericórdia de Deus, sobressaia minha imensa gratidão a cada pessoa que dirigiu o olhar ao Céu rogando por minha saúde. Sei que um rol de pessoas bondosas, a exemplo dos meus familiares, dos parentes, amigos, colaboradores do nosso grupo empresarial, alunos com seus familiares e muitos outros seres atenciosos torceram pelo meu restabelecimento, e aqui fica o meu agradecimento.





De modo especial, reconheço e agradeço o trabalho dos médicos da Santa Casa, desde seu diretor geral Dr. Klebson, e Dr. Maycon, enfermeiros e auxiliares, que tão bem me atenderam e dedicaram seus conhecimentos e esforços em prol de minha saúde; agradeço a minha amada Vanessa, aos estimados amigos Tatá e Eduardo, que se envolveram nesse episódio como importantes e inesquecíveis personagens.





Estou em casa, de volta ao aconchego do lar e dos entes queridos, restabelecido e com a certeza de que Deus me fez um novo vencedor.





Oscar Spindola Rodrigues Júnior