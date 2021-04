Agricultor encontra "tesouro enterrado" com dezenas de cédulas antigas em assentamento

Uma lata velha e enferrujada, mas cheia de dinheiro foi encontrada no assentamento Dom José Maria Pires, na zona rural de Alhandra, Litoral Norte da Paraíba. Toda a euforia que o achado provocou entre as pessoas do local, entretanto, foi em vão já que o dinheiro não tem valor algum. Isso porque as notas são todas antigas, de cruzeiros e cruzados, que acabaram esquecidas no local.





Tudo começou quando o agricultor Anderson Teixeira cavou uma área em frente a sua casa. E, pouco depois de iniciar o trabalho, se surpreendeu com o objeto. Era uma lata, aparentemente de leite em pó ou de outro produto similar, com 45 cédulas de dinheiro antigo. “Eu pensei que era real. Que eu tinha tirado a sorte grande. Mas que nada”, afirmou Anderson, aos risos.





No assentamento, localizado a 38km de João Pessoa, moram 380 famílias, e, rapidamente, a notícia do achado do dinheiro — sem valor — virou o assunto do dia na região.





A maioria das notas remetem à década de 1980. Mas João Vitorino, de 79 anos, o mais velho do grupo que ficou a admirar as notas de dinheiro, garante que algumas delas são ainda mais antigas. “Isso aqui é antigo, mestre. Do tempo de Juscelino Kubitschek. Era muito na época. Mas hoje em dia não vale nada”, comentou em tom saudoso.





Segundo João Vitorino, o achado lembra as antigas botijas, uma tradição do interior nordestino de esconder tesouros em lugares inusitados. Para ele, inclusive, encontrar botijas pode dar azar, segundo reza a tradição.





(G1)