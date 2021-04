Primeiro dia de reabertura do comércio em Sobral depois do lockdown

Apesar das restrições dispostas no decreto que proíbe, dentre elas aglomeração, o centro comercial de Sobral foi muito movimentado na reabertura ocorrida nesta quarta-feira (28) depois do locakdown.





Os sobralenses foram às compras nesta quarta-feira (28), no primeiro dia de abertura do comércio depois do lockdown em 2021. O centro comercial da cidade ficou lotado apesar das restrições dispostas no decreto que proíbe dentre elas aglomeração. O decreto autorizou a abertura do comércio nesta quarta-feira (28), das 7h às 13h com limitação de 40% de atendimento simultâneo.





O novo decreto ainda mantém isoladas para o trânsito de veículos as ruas aos redores do Mercado Público, além das ruas Cel. José Saboia e a rua Ernesto Deocleciano entre as praças Coluna da Hora e praça de Cuba. Feiras livres e comércio ambulante continuam proibidos nestas áreas isoladas.





O vendedor de cartela de é uma loteria estadual Vanderlei Silva, disse que está feliz pela reabertura do comércio em Sobral porque ele sobrevive de vendas. “Tudo fechado fica difícil porque temos contas para pagar. A ordem do prefeito e do governador a gente entende, mas por outro lado prejudica muitas pessoas, lógica a gente vive em um mundo vulnerável, mas acho que eles exageram demais e acho que não precisa tanto. Agora que abriu novamente a gente fica mais aliviado.





O gerente de uma loja de calçados, Fábio Braga, disse que estar agradecido pela reabertura do comércio, para que todos possam voltar às atividades. Mesmo com redução de horário já foi um avenço. “Espero que esta pandemia diminua bastante para podermos abrir no horário integral”. Finaliza.





O lockdown em Sobral em 2021 foi decretado dia 8 de março quando dezesseis cidades da Região Metropolitana de Sobral também aderiram à medida, que foram elas: Alcântaras, Cariré, Coreaú, Forquilha, Graça, Groaíras, Mucambo, Meruoca, Moraújo, Pacujá, Reriutaba, Pires Ferreira, Varjota, Santana do Acaraú, Massapê, Sobral, além de Uruoca e Santa Quitéria.





Por Edwalcyr Santos/Sistema Paraíso