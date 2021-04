Agricultor morre em acidente de motocicleta na CE 178 na zona rural de Santana do Acaraú

O agricultor Francisco Alexandre Nascimento, 37 anos, foi encontrado morto por volta das 18h30min deste domingo (4) na CE 178, nas proximidades da entrada do Distrito da Bahia, na zona rural de Santana do Acaraú. Segundo informações de populares, ele estava voltando da comunidade de Paus Brancos, onde havia ingerido bebida alcoólica e supostamente perdeu o controle do veículo e caiu, com o impacto da queda, a vítima morreu no local.





A Polícia Militar foi acionada e isolou o local até a chegada da Perícia Forense. Um inquérito será aberto para investigar as causas do acidente.





(Tribuna dos Vales)