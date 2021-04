Agnaldo Timóteo foi internado dois dias após receber segunda dose de vacina contra Covid

Morto neste sábado (3) por complicações decorrentes da Covid-19, o cantor Agnaldo Timóteo foi internado dois dias após tomar a segunda dose da vacina Coronavac. Ele deu entrada no Hospital Casa São Bernardo, na Barra da Tijuca, no dia 17 de março. A primeira dose de imunizante foi dada a ele no dia 15 de fevereiro, e a segunda, no dia 15 de março.





A informação sobre a vacinação de Agnaldo Timóteo já havia sido revelada por Timotinho, sobrinho do artista, em entrevista ao EXTRA, no mês passado.





O curto intervalo entre a segunda dose da Coronavac e a internação de Timóteo indica que a infecção do cantor deve ter ocorrido antes de sua vacinação.





Em seu próprio site, o Instituto Butantan esclarece que é possível se contaminar após a imunização e que, mesmo após receber a segunda dose, são necessárias algumas semanas até atingir a imunidade.





"Algumas pessoas podem ainda ter a doença ou a infecção mesmo tendo sido vacinadas, mas poderão ter uma forma menos grave da doença em função desta vacinação", diz o Butantan.





