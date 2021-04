Polícia "invade" igreja e encerra missa por “aglomeração"

Policiais entraram em um igreja durante uma missa na sexta-feira (3) e encerraram a cerimônia por n– Senhoras e senhores, esta reunião é ilegal devido às leis estabelecidas durante a quarentena. Não é permitido reunir essa quantidade de pessoas neste lugar. Vocês precisam voltar agora mesmo para suas casas. Se não acatarem, receberão multa de 200 libras e se não a pagarem, podem ser presos. Entendemos que é Sexta-feira Santa e é a fé de vocês, mas essa reunião é ilegal – ressaltou.





Em nota, a Polícia Metropolitana de Londres informou à BBC que alguns dos presentes no local estavam sem máscara e não respeitaram o isolamento. “Estamos particularmente preocupados com o risco de transmissão do vírus como resultado de grandes reuniões internas nas quais as pessoas não estão socialmente distantes e algumas não usam máscaras. Como tal, os oficiais tomaram a decisão de que não era seguro para aquele serviço continuar”, disse no texto.





Já o responsável pela igreja acusou os agentes de excederem seus poderes.





– Acreditamos, no entanto, que a polícia excedeu brutalmente seus poderes ao emitir seu mandado sem uma boa razão. Lamentamos que os direitos dos fiéis tenham sido prejudicados em um dia tão importante para todos os crentes e que nossa adoração tenha sido profanada – apontou.ícia entrou no local circulou nas redes sociais. Nele, um policial avisa ao fiéis que poderão ser multados se não deixarem a igreja.

