Assalto em Criciúma: Ladrões levaram R$ 125 milhões de banco

A Polícia Civil de Santa Catarina confirmou que os criminosos que roubaram uma agência bancária de Criciúma, no Sul do estado, em novembro do ano passado, levaram mais de R$ 125 milhões do banco. O valor não tinha sido divulgado e apareceu somente em uma decisão judicial. A informação foi confirmada pelo delegado da Diretoria Estadual de Investigações, Anselmo Cruz, ao portal NSC.





O valor de R$ 125 milhões é uma estimativa do banco, que precisou fazer “diversas operações” para chegar ao montante final. A quantia apareceu em uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça.





– Houve valores recuperados em via pública, espalhados no interior do prédio, bem como com pessoas que “pegaram” dinheiro nas imediações e foram identificadas pelas forças policiais. Também houve a necessidade de análise de milhares de notas danificadas durante o arrombamento – afirmou o delegado.





O assalto aconteceu entre a noite de 30 de novembro e 1º de dezembro e teve proporções cinematográficas. Na ocasião, cerca de 30 homens fortemente armados cercaram a área em torno do banco durante quase duas horas. Ele fizeram reféns e houve troca de tiros, que terminou com um policial baleado.





Até o momento, a Justiça autorizou 16 pedidos de prisão preventiva contra suspeitos do assalto. No entanto, este grupo representa apenas uma parte dos criminosos que assaltaram o banco.





