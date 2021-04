Sobral: Desempregada, mulher com três filhos mostra geladeira vazia

Geladeira vazia e apenas um pouco de arroz feito no fogareiro à lenha. Foi assim que encontramos a Sra. Francisca Maria, moradora da Vila Abdelmoumen Melo, localizada nas proximidades da indústria Delrio.





Viúva e mãe de três filhos, sendo uma menina de 10 anos, o menino de 7 anos e a mais nova de 3 anos. A jovem de 30 anos, que está desempregada, vive com a ajuda de vizinhos e familiares. Ela nos relata que por diversas vezes fez um cadastro via telefone, afim de receber uma cesta básica da prefeitura, mas que nunca foi chamada e que seus filhos são alunos do município e também nunca receberam o kit alimentação da escola.





Diante de tal fato, fica-nos a dúvida e a indignação!





Por que essa humilde senhora e seus filhos não tem direito a cesta básica e ao kit escolar do município?





Vale salientar que o município recebeu do Governo Federal R$ 1.500.000, 00 (um milhão, quinhentos mil reais) para compra de kits da merenda escolar e só entregou os referidos kits uma única vez e nada mais!





Por onde anda Secretaria do Desenvolvimento Social? Ainda existe? Será que eles sabem e conhecem a periferia de Sobral?





Mais uma coisa e é importante destacar que a Vila Abdelmoumen Melo é uma comunidade literalmente esquecida, que só é lembrada em período eleitoral, pois até hoje nunca recebeu uma benfeitoria da Prefeitura.





Fonte: Zé Donato do Correio Sobralense