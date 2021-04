Avó mata a própria filha para defender neta de agressão

Uma mulher de 54 anos admitiu à Polícia Civil de Minas Gerais que acabou matando a própria filha, de 22 anos, ao tentar defender a neta de agressões. O incidente aconteceu na madrugada desta terça-feira (30), em Belo Horizonte.





Segundo a versão apresentada pela avó, ela e a filha estavam discutindo por causa da neta, de 1 ano e dois meses. Ela afirmou que a filha era usuária de drogas e passou a gravidez em abstinência, mas teve uma recaída e estava irritada porque a criança não parava de chorar e não dormia. Então a jovem passou a espancar a filha, até que a avó interferiu.





Ainda de acordo com a mulher, no meio da discussão ela e a filha entraram em luta corporal. A jovem então teria se desequilibrado e batido a cabeça na quina do sofá, ficando inconsciente na hora.





A avó da criança ainda chamou o Resgate do Corpo de Bombeiros para socorrer a filha, mas ela já chegou sem vida ao hospital.





Por enquanto, a polícia trata o caso como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.





