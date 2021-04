Gabriel Monteiro salva cachorro maltratado por youtuber

Teve um final feliz a história do cachorrinho que era maltratado por um youtuber em “busca de likes”. O vereador Gabriel Monteiro, do Rio de Janeiro, foi pessoalmente resgatar o animal do influenciador Bluezao.





O caso ganhou repercussão com vídeos em que o youtuber aparece dando refrigerante, chocolate e cebola, alimentos prejudiciais a cães. Em um vídeo, ele apareceu até mesmo colocando o animalzinho, da raça Shih-tzu, dentro da geladeira.





Ao Pleno.News, o vereador falou sobre o resgate. Ele também enviou um vídeo mostrando o estado do cachorrinho.





– O cachorro está bem. Vai ser levado agora a um veterinário – explicou Gabriel Monteiro.