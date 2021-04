Bolsa Santander têm inscrições prorrogadas até sexta-feira (16)

A Faculdade Alencarina de Sobral (FAL), em parceria com o Programa Santander Graduação, comunica que foram prorrogadas as inscrições para a seleção que contemplará com bolsas em dinheiro os acadêmicos selecionados. O Programa tem como objetivo contribuir, através de apoio financeiro, para que estudantes de instituições de ensino superior tenham a oportunidade de dar continuidade aos estudos, incrementando a qualidade da formação acadêmica. As inscrições seguem até sexta-feira (16) e são realizadas no site oficial do banco, no link https://www.becas-santander.com/pt-BR/program/graduacao2021