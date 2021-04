Ex de Tom Veiga chora após ser acusada de envenenamento

Ex-esposa de Tom Veiga, Cybelle Hermínio foi às lágrimas após ser acusada de envenenar o intérprete de Louro José. Em entrevista ao jornalista Roberto Cabrini neste domingo (11), ela relatou que tem sido chamada por nomes ofensivos e xingamentos nas redes sociais.





– Nesse momento eu tenho jornalistas que me chamam de monstro, e pessoas que me definem como assassina, vagabunda, usurpadora – declarou.





Cybelle afirmou que não apenas apoia a exumação do corpo do humorista, como é uma das principais interessadas.





Ela ainda disse que os episódios de violência no casamento não procedem.





– Nada disso é verdade. Nunca houve violência de ambas as partes. Uma pessoa que realmente é agredida tem interesse em perguntar como a outra está, ir até você? Eu diria que é contraditório.





Amanda Veiga, filha do artista, descarta a teoria de homicídio e garantiu que ela e os irmãos não pediram exumação do corpo.





Alessandra Veiga, segunda ex-esposa de Tom e responsável por publicar áudios e prints de conversa com relatos do artista sobre agressões, disse que o intérprete de Louro José sofreu violência por parte de Cybelle, mas não acredita que tenha ocorrido envenenamento. Ela também não apoia a exumação do corpo de Tom. (Pleno News)