Cachorro fica na frente da dona para salvá-la de marido armado com faca

Um cão ficou ferido gravemente ao salvar sua dona e os netos. A ação heroica aconteceu na zona rural do município de Coração de Jesus, em Minas Gerais, na última segunda-feira, (19). Segundo a Polícia Militar, o companheiro da mulher estava armado com uma faca e ameaçava a família. Após a reação do cachorro, o homem fugiu e foi preso na terça-feira, (20), após mais de 18 horas de buscas ininterruptas.





A ocorrência foi atendida pelos cabos Valmintas Souza e Diego Garcia. “No momento em que o autor ameaçava a vítima e os netos, o cachorro entrou na frente com o instinto de defendê-los e acabou sendo atingido por quatro facadas. Ele foi um verdadeiro herói, não sabemos o desfecho que essa situação poderia ter”, conta o cabo Souza..





Logo após a agressão, a PM começou a fazer buscas pelo homem. Além disso, os policiais perceberam que o cão, sem raça definida e chamado Fofinho, estava gravemente ferido e precisava de socorro urgente. “Na nossa cidade temos um único veterinário que atende toda a região e viaja muito. Começamos a mobilizar a população em redes sociais e logo recebemos muitas mensagens de pessoas querendo ajudar”, contou o militar.









Tratamento





O veterinário Caio Santos Rabelo, do município de Montes Claros, a 72 quilômetros de Coração de Jesus, se prontificou a fazer o atendimento de Fofinho. O veterinário contou que soube da história por meio de uma vizinha e explicou que o animal poderia não ter resistido, caso o socorro demorasse poucas horas a mais.





Fofinho estava com derramamento de fezes no abdome, o que poderia provocar uma infecção seguida de morte. “O cachorrinho deu entrada com lesões múltiplas, sendo duas perfurativas graves, uma a nível de tórax e a outra no abdome”, explica o médico, citando alguns dos ferimentos.





O cachorro passou por um procedimento chamado de laparotomia exploratória, no qual foram realizados a limpeza e o fechamento dos ferimentos no abdômen. O maior desafio, ainda de acordo com o veterinário, é o de recuperar a capacidade locomotora, afetada pelas lesões. Fofinho internado e deverá passar por exames. No momento, o cachorro está sendo medicado com anti-inflamatórios, antibióticos e analgésicos. A alta da clínica veterinária deve demorar cerca de 10 dias.





“É muito comum os animais de companhia tomarem partido de uma situação, é um comportamento natural deles tentar atuar nessa forma de defesa, tanto que muitos atuam com a função de cães de guarda”, informa o bombeiro Valminstas Souza. De acordo com Souza, a história do cão comoveu a sociedade pelo instinto de proteção que ele teve, no impulso de proteger a dona, ele acabou gravemente ferido. “Mas essa mobilização da sociedade mostra que se cada um contribuir da sua forma, tudo pode ser muito melhor. Agradeço imensamente às pessoas que manifestaram o desejo de ajudar”, finaliza.









Desfecho policial





Após a prisão do marido e o salvamento de Fofinho, o comandante da 210ª Cia Polícia Militar de Minas Gerais, Michael Stephan, que abrange Coração de Jesus, relata que a PM buscou dar um desfecho satisfatório para as duas situações verificadas na ocorrência: a violência doméstica e a proteção animal.





“Quando se trata de violência doméstica, a Polícia Militar está sempre buscando dar a resposta mais eficaz e eficiente possível, que é o que foi feito pelos policiais militares. Após terem conhecimento dessa ocorrência, empreenderam em rastreamento durante toda a noite e o dia até a prisão do autor. Por outro lado, a Polícia Militar fez uma ponte com outras instituições para prestar apoio a esse cão, que agiu como um herói para ajudar as pessoas que estavam agredidas e acabou sendo lesionado”, aponta.





(O Povo)