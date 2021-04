IVO GOMES PINTA FAIXA DE PEDESTRES EM HOMENAGEM AO PÚBLICO LGBT

O prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT), com sua típica irreverência e também desconsiderando que a bela Princesa do Norte é reconhecida como uma cidade conservadora, resolveu nesta quarta, 21, pintar faixas de pedestres em tons LGBT, ou seja, as cores do arco-íris.





O local inicialmente escolhido foi a a Avenida Dom José Tupinambá da Frota, a qual leva o nome do bispo que é um ícone do catolicismo sobralense. Nas redes sociais houve até quem dissesse que é uma provocação de Ivo Gomes a cúpula católica local a qual o mesmo vive em litígio.





Em sua rede social, o prefeito aproveitou para provocar os bolsonaristas.

(Blog do Kleber Teixeira)