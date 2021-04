Brasil aplica 1 milhão de vacinas em 24h pela quinta vez no mês de abril

Em 20 dias, foram aplicadas mais de 15,1 milhões de doses, equivalente a uma média diária de 756,6 mil doses.





O Brasil ultrapassou novamente nesta terça (20) a marca de um milhão de vacinas contra covid aplicadas em um só dia.





De acordo com dados do portal vacinabrasil.org, atualizados há pouco foram 1.095.268 doses, sendo 501.573 da primeira e 593.695 da segunda.





Esta é a quinta vez que a marca foi ultrapassada neste mês de abril, que já soma 15,1 milhões de doses aplicadas e superou o mês de março, quando foram aplicadas 14,3 milhões.





No total, o Brasil já aplicou 37,97 milhões de doses de vacinas e deve ultrapassar o Reino Unido no ranking geral da vacinação e se tornar o quarto país que mais vacinou no planeta, atrás de EUA, China e Índia.





Segundo o vacinabrasil, são 27,2 milhões de pessoas que receberam ao menos uma dose de vacina contra covid e 10,76 milhões já receberam a segunda dose e estão imunes contra as formas graves da doença.





