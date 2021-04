FIM DO LOCKDOWN NO CEARÁ: CAMILO ANUNCIA REABERTURA A PARTIR DE SEGUNDA (12)

O governador anunciou as novas medidas em transmissão ao vivo realizada neste sábado nas redes sociais.

O governador Camilo Santana anunciou, nesta sábado (10), que o processo de retomada da economia cearense iniciará na segunda-feira (12). O Estado continuará com isolamento social rígido aos fins de semana e terá toque de recolher, das 22h às 5h





O Ceará está em lockdown desde o dia 13 de março, período que só atividades consideradas essenciais podem abrir no Estado. O atual decreto que impõe o isolamento social rígido vence neste domingo (11).





Já o lockdown em Fortaleza dura mais de um mês. A Capital foi a primeira cidade do Estado a adotar o isolamento social rígido, desde 5 de março, nesta segunda onda da doença.





FLEXIBILIZAÇÃO PREVISTA





O início da flexibilização no Estado para o dia 12 de abril tinha sido previsto pelo governador ao anunciar a renovação do decreto de isolamento social rígido no último domingo (4).





Durante a semana, o Governo do Estado se reuniu com diversos setores para definir os planos para retornar de forma gradual o funcionamento presencial.





Na quinta-feira (8), o secretário executivo de Planejamento e Orçamento do Estado e líder do comitê, Flávio Ataliba, revelou ao Sistema Verdes Mares que a proposta do novo plano de retomada das atividades, construída em conjunto com representantes dos setores econômicos, seria apresentada naquele dia ao governador.

