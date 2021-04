BIZARRO: família quebra porta de hospital e leva corpo até cemitério; vídeo

O corpo do colombiano Ramón Eliécer Quintero Quinchilla, de 59 anos, virou alvo de comentários nas redes sociais, já que a família do morto resolveu, nessa quinta-feira (8/4), quebrar as portas de um hospital para retirar o cadáver. Depois do episódio, os envolvidos pediram desculpas publicamente.





O governador do departamento de Magdalena, na Colômbia, afirmou aos jornais locais que o intuito da ação foi oferecer um “enterro cristão” ao homem, que, de acordo com as informações, morreu vítima da Covid-19.





Nas cenas, que circulam pelas redes sociais, é possível ver que o corpo foi levado de maca. Os jornais ainda informaram que a família percorreu, com o cadáver, sete quarteirões até o cemitério.

Fonte: Metropoles