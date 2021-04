NOTA DE FALECIMENTO DO JORNALISTA FERNANDO RIBEIRO

A comunicação cearense perdeu neste sábado (10 de abril) o jornalista Fernando Ribeiro, vítima de complicações da Covid-19. Fernando atuava há mais de 30 anos no jornalismo policial do Ceará, tendo passado por diversos veículos de comunicação como O Povo, Diário do Nordeste, Tribuna do Ceará, além de rádios da região, dentre outros. Nos anos 1990 foi chefe da assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança do Ceará. Atualmente Fernando alimentava seu blog pessoal com informações sobre segurança pública.





Para familiares Fernando já "nasceu" jornalista. Desde a infância demonstrava seu talento e a avidez por sempre trazer a informação em primeiro lugar, uma marca que deixou registrada por onde passou, o amor ao jornalismo, ao seu trabalho, sua simpatia e os muitos amigos que deixou por onde passou.





Seu amor à música, ao samba, também ficou registrado nos vários anos em que coordenou o Bloco Cheiro nos pré-carnavais da cidade.





Nesse momento de dor e luto a família pede orações a Fernando Ribeiro e informa que ele será sepultado em Fortaleza (CE) neste final de semana.