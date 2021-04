Camilo se reúne com comitê e novo decreto deve ser anunciado neste sábado

O governador Camilo Santana (PT) se reuniu nesta sexta-feira (23) com o comitê de enfrentamento à pandemia da Covid-19 para definir as próximas medidas do decreto estadual, no Ceará. A reunião contou com as participações da presidente do Tribunal de Justiça (TJ), Nailde Pinheiro Nogueira, do presidente da Assembleia Legislativa (AL), Evandro Leitão (PDT), do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), e de representantes do Ministério Público Estadual (MPE) e Ministério Público Federal (MPF), além dos secretários da Saúde do Estado e do Município, e outros integrantes da equipe.





“Estamos avaliando todos os cenários da pandemia no Ceará e discutindo as medidas do próximo decreto”, escreveu Camilo Santana em publicação nas redes sociais. A expectativa é que as novas medidas de enfrentamento à pandemia do coronavírus sejam divulgadas neste sábado (24). Alguns setores da economia, como bares, restaurantes e academias de ginástica vivem a perspectiva da abertura gradual das atividades.





O decreto que está em vigor foi publicado no dia 17 de abril e tem validade até este domingo (25). Na oportunidade, o governador Camilo liberou as atividades físicas ao ar livre em espaços públicos e abertos, durante a semana. Porém, aos finais de semana, todos os municípios do estado devem permanecer em lockdown.





(CN7)