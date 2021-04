CEARÁ: ACADEMIAS SÃO PROIBIDAS DE REABRIREM EM NOVO DECRETO DO GOVERNO

Academias ficam de fora da flexibilização da reabertura do comércio na próxima segunda (12), em novo decreto do Governo e da Prefeitura de Fortaleza. Decreto publicado no início da noite de hoje pelo governador Camilo Santana (PT) e pelo prefeito Sarto (PDT), estabelece que continua proibido o funcionamento das academias, parques aquáticos, barracas de praia, cinemas, museus e teatros, públicos ou privados. A decisão surpreendeu e revoltou os estabelecimentos, já que de acordo com o Sindicato das Empresas de Condicionamento Físico do Estado do Ceará (Sindifit-CE), haviam sido realizadas reuniões ao longo da semana para definição de protocolos.





Fonte: Revista Ceará