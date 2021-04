PRF apreende R$ 1,26 milhão em espécie com casal na BR-277, em Cascavel

Um casal parado em uma fiscalização na BR-277, em Cascavel, no oeste do Paraná, com R$ 1,26 milhão em espécie neste sábado (10).





Segundo a polícia, o dinheiro estava em sacolas e em uma caixa de papelão dentro de um carro.





O motorista se apresentou como policial civil, segundo a PRF estava com a carteira funcional e arma da corporação, mas não apresentou documentos que comprovavam a origem do dinheiro.





O casal e o dinheiro apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal.





(G1)