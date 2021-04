COMÉRCIO FECHADO: SOBRAL NÃO SEGUIRÁ DECRETO DE ABERTURA DO GOVERNADOR

Apesar do governador Camilo Santana ter flexibilizado as medidas de isolamento rígido ontem, 10 (sábado), o Prefeito de Sobral, Ivo Gomes, resolveu não seguir, em sua maior parte, as deliberações do governo do estado que permite a reabertura gradual do comércio cearense em horários alternativos.





São poucas alterações que Ivo irá introduzir. As clínicas de psicologia e de tratamento de dependência química podem agora funcionar. As escolas privadas estão com o ensino infantil (0 a 5 anos) liberadas para reiniciarem na próxima quarta-feira (14/04), enquanto as públicas receberão as crianças a partir do dia 21 deste mês.





Os serviços essenciais (mercantis, bancos, farmácias, postos de gasolina...) continuam funcionando em Sobral, incluindo a cadeia da construção civil. No mais, universidades, repartições públicas, feiras livres, rodoviária e o comércio logista seguem fechados, incluindo os restaurantes. Segue também valendo a proibição da venda de bebidas alcoólicas.





NÚMEROS DA PANDEMIA





Do dia 1º desse mês até ontem, sábado (10), o município acumula um total de 43 óbitos e de 792 casos de novas infecções por Covid-19.

(Kleber Teixeira)