Suspeito de amarrar boca de cão para animal não latir é preso

Em Goiânia (GO), um homem foi preso suspeito de amarrar a boca de um cachorro para que ele não latisse. Um lacre plástico foi colocado no animal.





O cãozinho foi resgatado e levado para um abrigo. Fiscais da Agência Municipal de Meio Ambiente, a Guarda Civil Metropolitana e representantes de um grupo que acolhe animais vítimas de maus-tratos foram até a casa após denúncias feita por vizinhos. As informações são do portal G1.





– Os vizinhos contaram que a prática é constante, que o homem já amarrou até com arame. Na manhã da quinta-feira [8], recebemos uma foto que mostra o cachorro com a boca amarrada, mas com um lacre plástico. Quando fomos lá a tarde, ele demorou a atender a porta e, quando ele trouxe o cachorro, não estava com a boca amarrada no momento – contou Vagner Rodrigues, comandante da Ronda Municipal (Romu).





Às equipes, o homem alegou que tinha amarrado a boca do animal apenas uma vez. Ele não teve o nome divulgado e acabou levado para a Central de Flagrantes.