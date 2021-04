Convocados do ''Mais Emprego, Mais Sobral'' iniciam atividades

Os primeiros 400 convocados do programa ''Mais Emprego, Mais Sobral'' iniciaram, na última segunda-feira (05/04), suas atividades. Contratados como auxiliares de serviços gerais, os selecionados podem desempenhar as funções de gari, zelador, copeiro, jardineiro, porteiro e cobrador de transporte público.





Outra possível área de atuação é nos mutirões de limpeza, como ocorreu no entorno da antiga estação ferroviária, na segunda-feira (05/04). Uma das integrantes do grupo foi Ana Valéria Araújo, de 32 anos, moradora do bairro Padre Palhano, que conta com o emprego para sustentar os três filhos. "Tem bastante sentido para mim, esse trabalho. Eu estava desempregada há dois meses. A gente estava vivendo de ajuda dos amigos e da família, só quem trabalhava na minha casa era meu padrasto, mas ele adoeceu e precisou parar. Esse emprego vai ajudar muita gente".





Para Lucivania da Silva, de 30 anos, mãe de três filhos, que atuou no mutirão de limpeza desta quinta-feira (08/04), o trabalho tem sido uma nova experiência. "Eu estava desempregada há mais de um ano, então, pelo bem dos meus filhos, eu acho que esse emprego é uma boa ação por ajudar as mães chefes de família. O emprego está me ajudando a colocar comida na mesa".





Alguns dos selecionados estão atuando no Mercado Público. Entre eles, Valéria Silva Teles, de 32 anos, que estava desempregada há três meses e tem seis filhos menores de idade. "Esse emprego é uma bênção em um momento como esse que as coisas estão tão difíceis", comentou.