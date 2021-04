DERRAMAMENTO DE SANGUE EM TIANGUÁ!

Um homem foi morto a tiros na noite da quarta-feira (7), no bairro Santo Antônio em Tianguá. O crime ocorreu por volta das 22h00, na rua Zeni. De acordo com informações da Polícia, a vítima foi identificada como Jeimison Abranche da Silva, 25 anos, com antecedentes por furto e roubo.





Moradores informam que ouviram pelos menos cinco disparos de arma de fogo e ao sair de casa para verificar o que tinha acontecido, já encontraram o corpo caído no chão, mas não informaram como de fato ocorreu o crime.





O local foi preservado por uma equipe da Polícia Militar até a chegada da Perícia e Rabecão que fez a remoção do cadáver ao IML de Sobral.





A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso e realiza diligências no sentido de capturar os envolvidos no crime.





Com informações do portal Ibiapaba 24 horas