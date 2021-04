Delegado é encontrado morto com tiro na cabeça em Teresina

A Delegacia Geral de Polícia Civil vem, por meio da presente nota, manifestar votos de pesar pelo falecimento do Delegado de Polícia Civil Rodrigo Moreira Rodrigues, ocorrido em 29 de abril de 2021.





Atualmente, o Delegado de Polícia estava lotado na Corregedoria da PC-PI, tendo ingressado nos quadros da Polícia Civil do Piauí no ano de 2011. Atuou em outras unidades policiais da instituição contribuindo com os trabalhos da polícia judiciária.





A Delegacia Geral deseja conforto aos familiares e amigos do DPC Rodrigo Moreira Rodrigues nesse momento de dor.





(Fala Piauí)