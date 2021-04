Jair Bolsonaro defende o voto impresso auditável no Brasil

Em transmissão ao vivo pelas redes sociais nesta quinta-feira (29), o presidente Jair Bolsonaro defendeu a adoção do voto impresso auditável no Brasil. Ele explicou a seus espectadores como funcionaria a medida e disse estar empenhado na aprovação da proposta.





– Tem eleições no ano que vem. Não estou falando que vou disputar ou não (…) Estamos empenhados. Conversei com lideranças na Câmara e no Senado para ver se aprovamos, até setembro, o voto auditável, por ocasião das eleições do ano que vem. O que é o voto auditável? Você vota, o voto é impresso num papel, você concorda, aperta o botão e aquele papel que não passa por sua mão, caio dentro da urna – destacou.





Ele então disparou críticas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).





– E outra coisa, que o TSE não faz. Acabou as eleições, o TSE tem que disponibilizar no site todas as seções do Brasil (…) Eu quero entrar no site do TSE e quero saber se bate a fita do TSE com a fita de papel que foi fixada na parede. Isso já é um avanço no Brasil e não custa nada. E o TSE sonega informação. Não quero aqui culpar os ministros, mas o TSE sonega essa informação (…) Devemos ter a certeza se eu votar no João e o voto vai para o João – ressaltou.





Por fim, Bolsonaro revelou que a Câmara deve começar a analisar em breve uma proposta que implementa o voto impresso no país.





– Essa semana deve instalada uma comissão na Câmara para analisar o voto impresso. É a PEC da deputada Bia Kicis (PSL-DF), presidente da Comissão de Justiça (CCJ). E precisamos levar para o plenário. E espero que os plenários da Câmara e do Senado aprovem isso para a gente acabar com a dúvida se há fraude ou não por ocasião das eleições – apontou. (Pleno News)