Marido perdoa traição e ajuda ex-mulher a se casar com amante

Na India, a mulher, Sapna Kumari casou-se com Uttam Mandal em 2014.O casal levava uma vida “feliz” até que um dia, Sapna conheceu um dos parentes de Uttam, Raju Kumar, que era mais jovem do que ela. Ela se apaixonou por Raju, que morava próximo do casal, e os dois tiveram um caso por algum tempo até Uttam descobrir.





No início, Uttam ficou chocado discutiu muito com a esposa. Até seus pais e sogros tentaram convencê-lo a salvar seu casamento. De acordo com o Times Now , com o passar dos anos, o casal teve dois filhos, mas o amor de Sapna por Raju não diminuiu. Gradualmente, a relação entre Sapna e Uttam começou a azedar, e o assunto da traição voltou a tona. Eventualmente, Uttam concordou em terminar o relacionamento de Sapna e ajuda-la a casá-la com Raju.





"Fiquei com raiva e triste por algum tempo, mas decidi encontrar uma solução. As vidas de três pessoas teriam sido destruídas se eu não tivesse feito isso. Essa foi a única solução. Agora todos nós podemos ser felizes", disse Uttam à ETV Bharat.





Uttam organizou uma cerimônia em um templo próximo de Durga e os casou na presença de membros da família dele e de Sapna. Ele também os abençoou para que tivessem uma vida feliz. No entanto, foi relatado que Uttam tinha lágrimas nos olhos durante a cerimonia.





Quando a notícia sobre o casamento, muitas pessoas foram ao templo para testemunhar.





Enquanto isso, as duas crianças estão morando com Uttam, pois Sapna se recusou a manter as crianças com ela.





Via Itupeva Agora