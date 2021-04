"Homem-Aranha" se envolve em acidente de transito

Na última quarta-feira (28), um homem vestido de Homem-Aranha se envolveu em um acidente de trânsito em Belo Horizonte, em Minas Gerais. O “amigão da vizinhança” teve o carro atingido na traseira por um outro veículo, no sentido centro-bairro. Ninguém ficou ferido na batida, mas o Homem-Aranha desceu do carro para sinalizar o acidente para quem passava pela região, até que a polícia pudesse chegar ao local.Nesse caso, infelizmente o motorista não era nem o Miles Morales nem o Peter Parker, mas sim o youtuber Jotabe, ou Bruno, de 34 anos, que contou que se envolveu no acidente logo após uma gravação e aproveitou a colisão para filmar as reações das pessoas ao vê-lo vestido de Homem-Aranha pelas ruas de Belo Horizonte.

