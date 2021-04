Queda na procura dos postos de saúde é relatada por gerentes durante reunião com o prefeito Ivo Gomes

Na tarde desta quinta-feira (29/04), o prefeito Ivo Gomes participou de uma nova reunião virtual com os gerentes dos Centros de Saúde da Família (CSFs) de Sobral para analisar a procura nas unidades por pacientes com problemas respiratórios. 28 unidades apresentam queda, 8 se mantêm estáveis e dois postos inspiram atenção: o da Cohab II e do distrito de Caioca, que tiveram aumento no atendimento de pessoas com sintomas de Covid-19.





“Essas reuniões são muito importantes, porque os gerentes estão mais perto da população. A maioria deles relataram a diminuição da procura pelas unidades, mas isso não pode ser um sinal para se baixar a guarda. Precisamos nos manter vigilantes porque a situação ainda é difícil”, disse o prefeito Ivo Gomes.





A importância dos encontros também foi ressaltada por Larisse Araújo, gerente da Atenção Primária à Saúde. “O diálogo dos gerentes da Atenção Primária com o prefeito é fundamental para qualificar a visão da gestão sobre as dificuldades que enfrentamos nos territórios, assim como para subsidiar a tomada de decisões do governo municipal em relação às necessidades de saúde no município”.