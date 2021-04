Delegado é morto a tiros durante cumprimento de mandado de prisão contra casal suspeito de homicídio

Segundo a médica Solange Ferreira de Almeida, Anderson Liberato foi atingido por três tiros. Ele tinha 32 anos e era titular da Delegacia de Polícia Civil de Brejo da Madre de Deus.





O delegado Anderson Liberato, de 32 anos, foi morto a tiros na manhã deste sábado (17) no momento em que cumpria dois mandados de prisão contra um casal suspeito de homicídio em Jataúba, no Agreste de Pernambuco. Ele era titular da Delegacia de Polícia Civil de Brejo da Madre de Deus.





A médica Solange Ferreira de Almeida, que é clínica geral, atendeu Anderson na Unidade Mista Ana Argemira Correia, em Jataúba. À reportagem da TV Asa Branca, ela confirmou que o delegado não resistiu aos ferimentos, que foram causados por três disparos de arma de fogo.





De acordo com a Polícia Civil, o suspeito atirou contra o delegado e, em seguida, foi baleado pelos policiais. "O casal foi preso pelo crime anterior [homicídio] e também pelo homicídio do policial civil [delegado Anderson Liberato] e tentativa de homicídio dos policiais da equipe", conforme informou a polícia.





A Polícia Civil ainda destacou que "a equipe médica tentou estabilizar o quadro clínico do delegado para que o mesmo tivesse condições de ser transferido para outra unidade hospitalar". Um helicóptero da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) chegou a ser acionado para auxiliar na transferência da vítima, mas não foi até o local.





Como também foi baleado, o suspeito que atirou em Anderson Liberato foi socorrido. Na noite do sábado, ele foi morto a tiros a caminho do HRA, dentro de uma ambulância do Samu Jataúba.





"As devidas providências estão sendo adotadas", finalizou a Polícia Civil. O corpo do delegado deve ser encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento.





(G1)