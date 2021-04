Mulher aplica golpe de jiu jitsu "mata leão" em "engraçadinho" durante bebedeira em bar; vídeo

Uma mulher que teria sido "desacatada" por um homem que sentou ao seu lado quando ela tomava umas cervejas na mesa de um bar, mostrou que essa história de “sexo frágil” é coisa do passado.





Não existe informação sobre o tipo de ofensa moral que o homem fez, mas o vídeo que mostra o que aconteceu logo a seguir define muito bem que a mulher não gostou nada do que ouviu.





As imagens descrevem mais que isso, porque mostram que a mulher soube de defender muito bem.





A mulher se levanta com muita agilidade e aplica um duro corretivo no gaiato que ficou preso em um golpe de “mata leão”. Ele já estava morrendo sufocado quando outras pessoas interferiram para tirá-lo do sufoco em que se meteu.





Algumas pessoas comentam nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp que a mulher é solteira e que estava no local se divertindo e procurando um namorado.





Depois que todos os rapazes presentes no bar viram o tanto que a mulher era carinhosa com “cantadas indecorosas e salientes”, todos cuidaram de sentar bem longe da mesa que ela ocupava durante sua diversão.





Quanto ao homem que tirou gracinha e se arrependeu, deve ter aprendido a lição de que “por trás de uma mulher aparentemente indefesa, pode existir uma loba feroz e indomável”.





Segundo informações, o fato aconteceu em Santarém, no Estado do Pará.

(Portal do Zacarias)