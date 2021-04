Estudante de Santana do Acaraú é aprovado em 2º lugar no vestibular de medicina da UFC em Sobral

O estudante Gustavo Cléber Silva dos Santos, 18 anos, é natural de Mutambeiras, distrito localizado à 18km da sede de Santana do Acaraú, na região noroeste do Ceará, ele foi aprovado em 2º lugar para o curso de medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC) em Sobral. O jovem é filho da dona de casa Ana Cristina da Silva dos Santos e de José Ademir dos Santos, ainda criança os pais decidiram mudar para a cidade de Sobral, onde atualmente residem no Residencial Caiçara. O estudante é o mais novo santanense a cursar medicina na mais concorrida Universidade da região. Em 2019, outro estudante de Mutambeiras, José Samuel Araújo Vasconcelos, foi aprovado para medicina na mesma universidade.





Ao falar de suas vivências e de tudo que superou para chegar ao primeiro degrau rumo ao sonho de ser médico, o estudante relata as dificuldades enfrentadas ao longo de sua caminhada. O município de Santana do Acaraú é famoso nas universidades cearenses e com destaque especial na medicina. O médico mais antigo do município é Joaquim Anselmo Nogueira, diplomado em 1883 aos 26 anos pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, na mesma instituição estudou o premiado médico santanense José Osvaldo Soares, ele fez especialização em urologia pela Universidade de Hamburgo na Alemanha em 1937, foi o médico que realizou o primeiro transplante de rins do Ceará, foi fundador e presidente da Sociedade Brasileira de Urologia e ganhador da Sereia de Ouro do Sistema Verdes Mares de Comunicação em 1994.





Gustavo é um garoto de origem humilde e diz que desde criança sempre foi muito tímido e inseguro, foi na pré-escola que ele viu pela primeira vez imagens de profissionais e a figura que mais lhe chamou atenção, foi a do médico, “eu era curioso e sempre quis aprender as palavras e gostava muito dos números, mas eu sempre me senti inseguro, me lembro de uma aula que tive na escola sobre as profissões e me lembro da palavra médico, a partir desse dia eu decidi que queria ser doutor”, relembra o estudante. Ele fez a pré-escola e o 1º ano do ensino fundamental na EEF João Ananias Vasconcelos de Mutambeiras.





Em Sobral estudou em escolas públicas e sempre foi destaque, ganhava olimpíadas e era um aluno exemplar, passou pelas escolas Osmar de Sá Pontes, José da Mata, Maria Dias, ao decidir o ensino médio optou pela EEEP Dom Walfrido, onde fez curso Técnico de enfermagem, no ENEM ele conseguiu 920 pontos na redação, e fez inscrição para o curso de medicina na UFC e foi aprovado em segundo lugar com 750,74 pontos.

Segundo ele, as escolas de Sobral incentivam muito a leitura do aluno, ao ingressar no ensino médio, ele foi incentivado a buscar o ensino técnico, escolheu a EEEP Dom Walfrido e fez o curso de Técnico de Enfermagem, o estudante relata as dificuldades que teve com materiais escassos, “eu tinha poucos livros e materiais para estudos e até na internet eu tinha dificuldade para encontrar conteúdos relacionados ao meu curso e muitas vezes eu ficava sem internet, mas eu nunca deixei as dificuldades ofuscarem meu desejo, eu sempre fui incentivado a sonhar grande, eu sempre tentava superar meus limites, mesmo que alguém ainda não tivesse conseguido”, relata. O estudante relembra que foi o primeiro e único aluno da escola a ganhar o prêmio “Alunos que inspiram”, já no terceiro ano ele decidiu se dedicar ainda mais e passava mais tempo na escola aproveitando o máximo, fez inclusive um cursinho pré-vestibular para melhorar seu rendimento e obter o resultado esperado. A distância de sua casa para a escola era outra dificuldade enfrentada pelo aluno, que tinha que percorrer diariamente 15 minutos.





Para a mãe de Gustavo, a dona de casa Ana Cristina da Silva dos Santos todos os sacrifícios valeram a pena, “ele fazia o cursinho e chegava em casa muito tarde e eu só dormia depois que ele chegava, hoje vejo que todos os esforços valeram a pena”, relembra.





A diretora da EEEP Dom Walfrido, Ângela Araújo, disse que Gustavo sempre foi tímido, o que não o impediu de sempre se destacar pela dedicação e responsabilidade. “Foi socializando aos poucos e se mostrando muito interativo principalmente nas aulas de enfermagem com perguntas sempre pertinentes”, disse a diretora. Ainda segundo ela, no 2º ano Gustavo se inscreveu para a monitoria na disciplina de Anatomia Humana e teve grande desenvolvimento, iniciou estágio em janeiro, no posto da COELCE. Demonstrou destreza e habilidade nos procedimentos realizados, a diretora ressalta ainda a boa comunicação para com os pacientes.

Além das disciplinas da saúde, Gustavo adora inglês. Apesar de tímido, nunca foi isolado ou individualista. Ajuda os colegas via Online, pois muitos buscam informações com ele. “Ele tem internet em casa, mas é ruim. O pai está desempregado. Gustavo sempre foi destaque na EEEP Dom Walfrido e é muito querido por colegas e professores, com os quais mantém uma relação de muito respeito”, ressalta.





As dificuldades econômicas nunca foram empecilhos para Gustavo que sempre contou com o apoio da família e da escola. A EEEP Dom Walfrido é pioneira de educação profissional no Ceará e foi a primeira escola de tempo integral em Sobral. A cada ano forma 150 jovens em técnicos em nível médio em diversos cursos, além de um grande percentual de alunos aprovados para Universidades. “É um novo jeito de ver, sentir e cuidar da juventude”, finaliza. A professora e diretora da escola Ana Ângela Araújo Braz é mestra, natural de Santana do Acaraú. A instituição conta com vários professores santanenses em seu corpo docente.





