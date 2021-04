Flávio Bolsonaro sofre acidente no Ceará e é levado ao hospital

Neste sábado (17), o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) sofreu um acidente enquanto andava de quadriciclo nas dunas da Praia da Taíba, em São Gonçalo do Amarante (CE).





Flávio Bolsonaro e sua a família viajaram para um resort no município cearense.

Flávio Bolsonaro e o médico que o atendeu após o acidente





Após o acidente, o senador foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Pecém.





De acordo com informações preliminares, Flávio Bolsonaro sofreu uma luxação na clavícula e acabou liberado com uma imobilização. Ao jornal O Globo, o advogado do parlamentar falou sobre o acidente.





– Acabei de falar com Flávio neste minuto. Ele está bem. Sofreu um acidente de quadriciclo, mas foi um tombo e uma luxação apenas. Ele volta amanhã para Brasília e fará ressonância magnética. Ele está bem. Foi tudo bem simples. Por ora, não há nenhuma previsão de cirurgia – ressaltou.





O senador chegou a fazer uma foto com o médico que o atendeu, Marvel Falcão.





