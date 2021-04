DEPUTADO MOSES RODRIGUES TEM ALTA DO HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN

Moses Rodrigues (deputado federal pelo MDB) recebeu alta do hospital Albert Einstein nesta sexta-feira (23), após 13 dias de internação. O parlamentar usou a rede social para agradecer a equipe médica que o atendeu, aos familiares e amigos.

Confira:





"Deus é maravilhoso o tempo todo! Hoje depois de 13 dias de internação, dois em Sobral e 11 em São Paulo, recebi alta hospitalar. Foram dias difíceis, de dores, de incertezas e longe das pessoas que amo. Deus foi generoso comigo e, me cercou, desde meus primeiros sintomas até agora, de pessoas maravilhosas. Posso dizer sou abençoado pela graças Divina. Diante desse testemunho de cura trago mais forte em meu peito o sentimento de gratidão.





Da minha terra natal preciso agradecer aos amigos Dr. Klebson, Dr. Maycon e Dr. Klauber Roger e minha irmã, Dra. Lara Rodrigues, que me cercaram com os cuidados iniciais. Juntos, uniram forças e não pouparam esforços. Acompanharam de perto todo esse processo. Não posso deixar de prestar meus agradecimentos a todos os profissionais da Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Vocês foram especiais!





Em São Paulo, a equipe do Hospital Israelita Albert Einstein me acolheu com o mesmo carinho e cuidado. Meu muito obrigado também para esses dois grandes profissionais médicos, Dr. Sérgio Araújo e Dra. Marcelli Marcante. Com zelo, buscaram o melhor tratamento e favorecendo minha rápida recuperação. Não posso deixar demonstrar a minha gratidão às equipes de fisioterapia e enfermagem do Hospital. Vocês foram extremamente cuidadosas. Muito obrigado!





Agradeço ainda ao meu primo Dr. Antônio Filho, ou simplesmente, o Toinho, que herdando a generosidade de seu pai, o ex-vereador de Sobral, Antônio Joia (in memorian) marcou presença e acompanhou de perto todo o tratamento.





Também não posso deixar de agradecer meu irmão, Alysson Rodrigues, meu filho, Moses Filho, e minha irmã do coração, Janaína Aguiar, que estiveram todos esses dias ao meu lado. Com otimismo, amenizaram a dor de estar longe e foram essenciais para que nada me abalasse.





O que seria de mim sem minha esposa, Mayara Rodrigues? Ela teve um papel importante. Mesmo se recuperando ainda das complicações da Covid-19, manteve todos os cuidados com nossas filhas. Obrigado, meu amor, por sua força e dedicação com a nossa família. Sei que você se manteve em oração todos esses dias.





Quero agradecer ainda a todos os amigos que mesmo a distância mandaram mensagens positivas e orações. Logo, logo estarei de volta à Sobral. Falta pouco! Deus no comando sempre! #gratidão"